В Кремле выразили разочарование безграмотными европейцами

Европейцы, призывающие к разрыву всех связей с Россией - политически близоруки и безграмотны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Европе образовалось два лагеря. Одни считают, что с русскими надо начинать разговаривать. Другие придерживаются прежнего подхода - совершенно недальновидного, нерационального и неразумного. Он заключается в том, что нужно оборвать все контакты и ни в коем случае их не возобновлять.

Представитель Кремля подчеркнул: президент России выступает за налаживание диалога с европейцами, поскольку только так можно решить разногласия. При этом лидеры некоторых стран Европы в последнее время заговорили о необходимости возобновить взаимодействие с Россией, передает РИА Новости.