В ОЭЗ "Технополис Москва" резиденты производят изделия с помощью 3D принтера

От бионической руки до запчастей самолета. В особой экономической зоне "Технополис Москва" резиденты производят инновационные изделия с помощью 3D принтера. Как печатают высокотехнологичные детали?

От стандартной формы до неповторимой стилистики. В цехах компании Моторика с помощью 3D печати создают бионические протезы, которые не просто заменяют утраченную конечность, дают человеку новые возможности.

Одной из фишек бионического протеза является то, что его можно настроить на язык жестов. Запоминает до 25 символов. 3D печать в столице — это не только про штучные высокотехнологичные изделия. Это и мощная промышленная база. Здесь в особой экономической зоне "Технополис Москва" сосредоточены десятки резидентов.

"Детали изготавливаем самые разные, от вот мелких до в конце декабря мы отдавали заказ одному из наших резидентов, несколько деталей по сто килограмм. Весь парк оборудования позволяет говорить о том, что у нас в принципе замкнутый технологический цикл", - рассказал Анатолий Аверин, директор дирекции развития и продвижения "Технополис Москва".

Производствам теперь не нужно искать поставщика по всему миру, необходимую деталь можно напечатать здесь, в Москве, всего за пару дней.

"Сегодня столичные компании успешно реализуют сложные проекты в области 3D печати в целом ряде отраслей. От авиа и электро- автомобилестроения до ювелирного дела и медицины, устанавливая новые стандарты качества технологического развития. В городе работают более 25 производителей аддитивного оборудования", - рассказал Анатолий Гарбузов, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Правительство Москвы вместе с особой экономической зоной "Технополис Москва" предоставляют бизнесу готовую современную инфраструктуру для запуска предприятий и экономические льготы. Это позволяет сосредоточиться на выпуске и улучшении продукции, а не терять время на организацию рабочего процесса. Взамен город получает от бизнеса инвестиции для развития промышленности.

"Технополис - это наша не первая площадка, сюда мы переместились в 21 году. Ключевая особенность в том, что здесь сосредоточено очень много резидентов, наших партнёров, которые могут и для нас что-то выполнять. Допустим, как входной контроль металлических порошков, разрывные испытания. Так и мы для них можем выполнять роль исполнителя", - отметил Дмитрий Филиппов, руководитель центра инжиниринга компании-резидента "Технополис Москва".

Такой подход позволяет не только сократить сроки выполнения заказов, но и продвигать науку и развивать технику. 3D печать сегодня - это мощная отрасль промышленности, где Москва занимает лидирующие позиции.