Меладзе ужаснулся при виде новой внешности Джанабаевой: назвал хрюшкой и сказал не приходить домой

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сейчас живут в Испании. Певец зарабатывает на жизнь гастролями. Артист колесит по городам и странам. В это время его супруга развивается в качестве блогера. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Альбина часто выкладывает забавные видео и фотографии, на многих из них запечатлены ее близкие.

На сей раз Джанабаева решила разыграть Меладзе. С помощью чата GPT певица обработала свою фотографию так, что на изображении у нее оказались сильно увеличенные губы. Этот снимок Альбина отправила Валерию. Тот решил, что она сделала популярную косметологическую процедуру, и пришел в ужас от результата.

"Ты чего прислала мне фото какой-то хрюшки. Так быстро филлеры вставили и губки надули. Не приходи домой. Это не ты. На днях сын Лука плакал, теперь я плачу. Ты прибавила себе лет десять", - заявил Альбине Валерий.

Впрочем, Джанабаева быстро дала понять Меладзе, что это был розыгрыш. Посмеялись и многочисленные подписчики певицы и выразили радость, что артистка не поддается модным веяниям и остается естественной.

