Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются. Так заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявления из Киева о дате нового переговорного раунда.

Как подчеркнул дипломат, вопрос о месте и сроках проведения переговоров не подлежит публичному обсуждению до окончательного согласования всех деталей.

Что касается слухов о возможном проведении переговоров в Соединенных Штатах, Москва исходит из того, что прошедшие в Абу-Даби два раунда продемонстрировали оптимальности выбранной площадки со всех точек зрения: "Она благоприятствует работе".

При этом Рябков предупредил, что эти его слова не следует воспринимать как окончательное объявление, поскольку "это всё еще в процессе находится" (цитаты по ТАСС).

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готова к проведению переговоров в любых странах, кроме России и Беларуси. Утративший легитимность президент Украины заявил, что "нам все равно — будь то в Майами, или в Абу-Даби", лишь бы был результат. Однако ни в Москву, ни в Минск украинские переговорщики не поедут, подчеркнул Зеленский.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию режим Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта. Об этом свидетельствует то, что Украина сознательно наращивает атаки на российскую территорию во время важных международных встреч по поиску решений конфликта.