WhatsApp* пообещал вернуть связь пользователям в России

Администрация WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) рассказала о стараниях сделать так, чтобы российские пользователи по-прежнему могли пользоваться мессенджером.

Как отмечают представители мессенджера в социальной сети Х, "мы продолжаем делать все возможное", чтобы пользователи в России оставались на связи.

При этом 11 февраля домен WhatsApp* исчез из Национальной системы доменных имен. До того российские власти предупреждали, что мессенджер ждет полная блокировка за постоянное нарушение законодательства России.

Ранее WhatsApp* уже объявлял о намерении "бороться за наших пользователей", которых, по подсчетам мессенджера, в России более 100 миллионов человек. Однако представители сервиса не уточнили, означает ли это готовность соблюдать российские законы.

В Кремле между тем не исключали, что WhatsApp* может возобновить полноценную работу в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что "появится возможность договориться", если мессенджер подчинится требованиям нашего законодательства. В ином случае шансов у сервиса нет.

