Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск, сообщила пресс-служба ведомства.

Министру показали опытный образец мобильного комплекта. Он обеспечивает весь спектр современной закрытой связи.

Кроме того, главе ведомства сообщили, что в подразделения беспилотных систем поставили оборудование 3D-печати.

Также Белоусову представили забрасываемые передатчики помех FPV-дронов и доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи.