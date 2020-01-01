Меган Маркл после очередного провала набросилась на Гарри с обвинениями: "Ты разрушил мою жизнь!"

Принц Гарри и Меган Маркл в январе 2020 года отказались исполнять обязанности членов королевской семьи Великобритании. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой. Малышка Лилибет родилась уже в Америке. С тех пор Меган пытается найти источники дохода, ведь принц не смог дать ей ту жизнь, о которой Маркл мечтала.

Актриса запустила собственное кулинарное шоу и производство джемов, она раздает интервью за деньги и пытается вернуться в кино. Но пока Меган лишь терпит неудачи.

Недавно от Маркл ушли два ключевых сотрудника, по слухам, они не выдержали требовательного характера герцогини. Директор по коммуникациям Мередит Мейнс уволилась в декабре, проработав на этой должности менее года. Спустя несколько дней вслед за ней ушел Джеймс Холт — ближайший советник Сассекских и исполнительный директор их фонда Archewell.

По словам источников, кадровые изменения потрясли Меган. Она находится в состоянии "полного нервного срыва". И, как утверждается, Маркл возлагает вину на принца Гарри.

"Меган находится в полном кризисе. Она винит всех вокруг в своих проблемах — особенно Гарри", — сообщил инсайдер изданию Radar, добавив, что Маркл заявила мужу: "Ты испортил мою жизнь".

Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Ради мужа американка оставила карьеру актрисы и родину. Сейчас пара воспитывает двоих детей Арчи и Лилибет.