Украинцы в панике из-за возможного запуска "Орешника"

Украинские СМИ массово опубликовали информацию о предположительном запуске баллистических ракет средней дальности "Орешник". Наиболее вероятной целью назвали Львов, сообщает украинский Telegram-канал "Инсайдер.ua".

Как сказано в публикации, угроза пусков БРСД "Орешник" с полигона "Капустин Яр" сохраняется до 19.02. Тревог может быть больше.

Тот же Telegram-канал после 13:30 написал, что пуска "Орешника" не было. Вероятно, тестировали что-то другое на полигоне "Капустин Яр", предположили авторы. Комментариев этих сообщений со стороны официальных лиц Украины и России не последовало.

ВС России в ночь на 9 января поразили ракетами комплекса "Орешник" Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Это подтвердили в Минобороны России. Украинские власти назвали последствия удара ужасными.