"Дракон" пришел на смену "Солнцепеку" в зоне СВО

ВС России начали применять на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС- "Дракон". Появление такой модификации на передовой стало очень плохой новостью для ВСУ: система использует термобарические снаряды и способна тотально уничтожать укрепленные позиции, пишет польское издание Interia.

Автор отмечает, что термобарическое оружие убивает все живое, шансов на выживание нет. Эффективной защиты от такого оружия не существует. Единственное спасение - использование FPV-дронов для нейтрализации "Драконов" до того, как они изрыгнут свое пламя.

Разработчики ТОС-3 "Дракон" учли опыт четырех лет конфликта. Установка базируется на шасси танка Т-80 и значительно превосходит по дальности стрельбы предшественников — системы "Буратино" и "Солнцепек".