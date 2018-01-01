Планов по блокировке Google в России нет. В этом заверил в четверг, 12 февраля, первый зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, очередное громкое заявление о блокировке Google хочется прокомментировать мемом: "Можно, но зачем?"

Горелкин усомнился в эффективности запугивания руководства Google блокировкой, чтобы заставить выплатить огромнейший штраф по иску российских компаний.

Хотя депутат скептически высказался о зависимости россиян от сервисов Google, он признал, что отказ от них должен быть постепенным. У российских контролирующих органов в настоящее время нет планов заблокировать Google, заверил Горелкин.

Еще в 2024 году отмечалось, что размер штрафа, который суд в России назначил Google за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает все накопленное в мире богатство — его оценивали тогда в 477 триллионов долларов. Сумма растет ежедневно, приближаясь к гуголу — это единица со 100 нулями.

Тем временем российское общество взбудоражено слухами о скорой блокировке Telegram, который игнорирует обязанности по соблюдению российского законодательства. В Общественной палате напомнили, что судебное решение об ограничении доступа к этому мессенджеру, принятое еще в 2018 году, не утратило силу.