Полина Диброва призналась, почему не хочет замуж за Романа Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик съехались в декабре прошлого года и больше не скрывают отношения. Любовники живут по соседству с Дмитрием Дибровым и вместе воспитывают детей.

Полина светится от счастья рядом с любимым, и даже называет Товстика мужем. Пошли слухи, что парочка просто тайно сходила в загс. Пришлось многодетной маме сделать заявление. Оказывается, Диброва не хочет замуж. И на то есть причина.

"Я живу и наслаждаюсь жизнью. Я никуда не спешу, хочу пройти все этапы до свадьбы. Насладиться этим. Хочу побыть невестой. Ну сколько можно быть замужем?" — призналась Полина корреспонденту "ТВ Центра" на презентации шоу "Тайный миллионер".

Товстик не против немного подождать пока его возлюбленная "созреет" для брака. Роман, как призналась Диброва, не ревнивый и полностью доверяет своей невесте. "Но, конечно же, он возмутится, если для этого будет повод. Он может взять мой телефон, потому что телефон лежит везде, но Роман не делает этого", — поделилась модель.

Также в ходе беседы с журналистами Полина рассказала, что с бывшим мужем ей удалось сохранить теплые и уважительные отношения. "Я уверена, что дети чуть позже нас поблагодарят за это", — рассказала Диброва.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>