Слуцкий открыл первые "Жириновские чтения"

12 февраля в МГИМО председатель ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт первому Международному научно-экспертному форуму "Жириновские чтения".

Масштабное событие приурочено к 80-летию первого председателя партии - Владимира Вольфовича Жириновского. В течении двух дней на форуме будут обсуждать большую геополитику - от аспектов переустройства глобального миропорядка до конкретных механизмов защиты прав простого человека. Одна из задач, которой следуют в ЛДПР, - сохранять наследие Жириновского, связанное с развитием его уникального метода политического прогноза.

"Мы сегодня проводим первые "Жириновские чтения" и будем проводить их каждый год. И это не мемориальное мероприятие. Это мероприятие живое, каким сам был Владимир Вольфович - ярчайший политик России, человек с безусловным элементом гениальности. Его прогнозы продолжают сбываться и сегодня. Он предсказал переизбрание Трампа и встречу с президентом России. предсказал с невероятной точностью. Дату начала специальной военной операции, которая означает, уверен, последнюю схватку с нацизмом в истории", - сказал Слуцкий.