Удар возмездия после обстрела украинскими военными российских городов: яркие вспышки и громкие хлопки раздавались в Одессе. В одесских пабликах пишут, что ракеты ударили по объектам энергетики, работавшим на интересы ВСУ. В Краматорске после точного попадания вспыхнули топливные базы. Разбиты пункты временного размещения, автопарк из пикапов и внедорожников.

Краматорск и соседний Славянск в ДНР сейчас – одно из ключевых направлений российской армии. Наши бойцы подбираются все ближе, вытесняя, забирая в плен или уничтожая противника. ВСУшники, спрятавшиеся в этом блиндаже, сдаваться не захотели. Зато другие вышли с белым флагом и поднятыми руками под покровом ночи. Тем самым сохранив себе жизнь и дав возможность нашим штурмовикам из группы "Центр" закрепиться на красноармейском направлении.

Проблемы с обеспечением, на которые жалуются пленные бойцы ВСУ, часто создают наши подразделения. Вот морпехи группировки "Центр" беспилотником точно бьют по украинской машине снабжения.

Успех продвижения наших войск по всем направлениям – в сплоченности бойцов разных подразделений. Снайперы группировки "Восток" прикрывают штурмовиков, позволяя им продвинуться вперед в Запорожской области. Причем под контролем снайперы держат и землю, и небо.

Отодвигать противника удается и в так называемых буферных зонах - Харьковской и Сумской областях, - чтобы обезопасить наше приграничье. Идет боевая работа расчета самоходки "Гиацинт-К" группировки "Запад". Новая партия САУ пришла недавно. ВСУ лишаются и людей, и техники.

Точная работа оператора БПЛА группировки "Восток" в Запорожской области – и противник остался без самоходной установки "Цезарь", которую поставили французы. Ее не спасла ни маскировка, ни мощная станция радиоэлектронной борьбы.

Остаться незамеченными у боевиков не получается. Перемещения вражеских двоек и троек наши дроноводы давно научились фиксировать. В Запорожской области ВСУ отчаянно продолжают пытаться контратаковать. Хотят вернуть недавно оставленные позиции в Терноватом и Зализничном. Но вместо этого сдают нашим новые, не успевая укреплять линию отступления.