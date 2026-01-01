Разрешение спортсмену обойти требования, предъявляемые к форме и экипировке, привело бы к хаосу. Об этом заявил в четверг, 12 февраля, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Гераскевич настаивал на участии в соревнованиях в рамках Олимпиады-2026 в шлеме, на который нанесены фото погибших украинских спортсменов. Однако это противоречит олимпийским правилам. Атлету предлагали использовать шлем на пресс-конференциях и других мероприятиях вне соревнований, однако украинца это не устроило.

Адамс подчеркнул, что в современном мире насчитывается около 130 конфликтов: "Если каждый будет выражать скорбь, то это уже будут не соревнования". Представитель МОК пояснил, что "дело не в содержании", а в выборе места, в котором Гераскевич намеревался проявить свою скорбь.

Поскольку скелетонист не отступился от своих намерений, МОК официально дисквалифицировала его: Гераскевичу запретили выступать на олимпийских соревнованиях. Однако по личному ходатайству главы комитета Кирсти Ковентри, которая заплакала после встречи с отстраненным спортсменом, решение смягчили. Украинец может остаться на ОИ-2026, но в качестве зрителя, сообщает ТАСС.

Не удержался от комментария предводитель киевского режима Владимир Зеленский, попытавшийся использовать ситуацию в своих интересах. Утративший легитимность президент Украины заявил, что "олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору".

Вслед за этим Зеленский подписал указ о награждении Гераскевича орденом Свободы за "самоотверженное служение украинскому народу".