Похоронивший жену актер Александр Фельдман: "Развязали саван, открыли ее лицо. Этот момент меня сломал"

Актер и режиссер Александр Фельдман похоронил супругу Анну. Ей было 48 лет. Супруга артиста боролась с раком и болезнью центральной нервной системы. Последние месяцы Анна была прикована к инвалидному креслу.

В середине января израильские медики пришли к выводу, что спасти Фельдман невозможно. Анну выписали из больницы, отпустив ее доживать последние дни дома. 8 февраля она скончалась. Александр накануне похоронил жену. Режиссер раздавлен горем и не может принять уход любимой.

"Когда нужно было опознать Аню, чтобы мы случайно не похоронили другого человека, меня сопроводили в комнату, развязали саван и открыли ее лицо. Этот момент почти меня сломал, и я вновь запечатал все живое, что просилось наружу. И наконец, когда последний кирпич ее усыпальницы лег на свое место, я почувствовал то самое одиночество, которое поглощает душу", — признался Фельдман на своей странице в соцсети.

Актер попросил близких оставить его одного. Александр благодарит всех за поддержку, но пока осознанно выбирает одиночество.

"Я спросил себя: почему я так поступаю? И что-то внутри меня дало ответ. Потому что горе и утрата не могут быть больше или меньше в зависимости от степени родства, дружбы или знакомства. Горе есть горе. И если все готовы позаботиться обо мне, то кто позаботится о тех, кто пришел?" — рассуждает он.

По словам Фельдмана, одиночество его исцеляет. Актер читает комментарии поклонников, отвечает на них, но на этом его общение с внешним миром заканчивается. "Спасибо вам за то, что даете мне силу и энергию прожить мое горе", — обратился Александр к подписчикам.