Макрон стал общеевропейским изгоем

Президент Франции Эммануэль Макрон собственными руками загнал себя в изоляцию в преддверии саммита Евросоюза, который проходит в четверг, 12 февраля.

Как пишет Bild, французский лидер оказался в положении изгоя после разногласий с ФРГ по поводу использования замороженных российских активов для финансирования нужд киевского режима.

Масла в огонь подлило и голосование Франции против соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки). Париж не смог проигнорировать массовые протесты французских фермеров из опасений, что открытие внутреннего рынка для иностранной продукции принесет убытки национальному агросектору.

В конце концов Франция из второй державы Евросоюза по политическому влиянию (после Германии) опустилась на третье место, сдав свою прежнюю позицию Италии, резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц после недолгого "медового месяца" с Макроном подыскивает себе союзника, чтобы совместно руководить Европейским союзом. Вместо президента Франции глава германского кабмина присматривается к премьер-министру Италии Джордже Мелони, с которой установилась "отличная химия".

Тем временем Макрон не оставляет надежд сыграть особую роль в восстановлении контактов между Россией и Европой. Политик уверял, что продолжает готовить почву для общения с российским лидером Владимиром Путиным. Однако в Кремле заявили, что пока не видят желание Парижа наладить диалог на высшем уровне.