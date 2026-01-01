Москвичам рассказали о погоде на Масленицу

Недолгая оттепель в столичном регионе сменится ощутимыми морозами — Сырная неделя, она же Масленица, начнется с температуры 13-15 градусов ниже нуля.

Как уточнила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, которую цитирует РИА Новости, уже в воскресенье, 15 февраля, столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он проявит себя снегом и понижением температуры.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что колебания температуры следуют за изменениями атмосферного давления, что ощутимо сказывается на самочувствии метеозависимых людей.

Если к 13 февраля показания барометров упадут до 727 миллиметров ртутного столба, что на 19-21 единицу ниже нормы, то затем давление вернется к стандартным значениям. С началом Масленицы колебания температуры пройдут на фоне небольшой, в два-три градуса, отрицательной аномалии. Менее заметным окажется и снижение атмосферного давления.

Между тем многие уже предвкушают весну. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климатическая весна наступает в умеренных широтах обычно в начале апреля, а март можно считать зимним месяцем. Метеоролог добавил, что важно, насколько промерзла почва, а также будет ли пригревать солнце, возгоняя снег из твердого в газообразное состояние, или его смоют дожди.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что весна в Москве в 2026 году придет, как минимум, в срок, несмотря на то, что "возвраты холодов, конечно, будут и не один раз".