Звезда "Дома-2" Юлия Реутова потеряла память и бомжует в Таиланде

Бывшая участница "Дома-2" Юлия Реутова пропала из медиапространства несколько лет назад. Поклонники реалити считали, что девушка устала от внимания. Но оказалось, что Юлия потеряла память и находится в бедственном положении в Таиланде.

Один из российских туристов снял на видео, как Реутова бродит по тайским улицам и ведет себя очень странно. "Выкинула личные вещи: одеяла, очки. И пошла села в „Макдональдсе“. Очень странная ситуация. Интересно просто, почему она в такой ситуации: вся в грязном, рваном…" — комментирует турист.

Юлия выглядела бездомной, мужчина решил, что ей нужна помощь и попытался заговорить с девушкой, но она поспешила скрыться. На видео заметно, что Реутова находится в запущенном состоянии — длинные ногти на руках и ногах, грязные волосы.

"Можно вам денег дать? Можно вам помочь? Девушка, подождите минутку. Я просто не могу мимо вас пройти", — пытался остановить ее очевидец.

Поклонники потрясены тем, как сейчас выглядит Юлия, и обстоятельствами, в которых она оказалась. По распространяющимся слухам, женщина перенесла тяжелую травму головы, после чего у нее начались серьезные проблемы с памятью.

Широкой публике Юлия стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2". На проекте блондинка пыталась построить отношения с Алексеем Безусом, а позже состояла в паре с Вячеславом Потемкиным.

При этом за ее плечами внушительный спортивный опыт — в прошлом она являлась мастером спорта Украины по художественной гимнастике. Завершив спортивную карьеру, Юлия выбрала творческий путь: стала цирковой артисткой и гастролировала с выступлениями по разным странам. Свои способности Реутова также демонстрировала в шоу "Минута славы".