Вести дискуссию с Россией — "совершенно нормально", если в ней примут участие, наряду с американцами, и европейцы. Такое заявление сделал в четверг, 12 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Политик напомнил, что "выйти из тупика отношений с Россией помогли США". При этом "возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа".

Рютте заверил, что европейские лидеры в попытках возобновить диалог с российскими властями "будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща".

В то же время, подчеркнул генсек Североатлантического альянса, члены НАТО "едины в поддержке Украины и едины в нашей приверженности защищать каждый дюйм территории союзников", сообщает РИА Новости.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что близится момент завершения российско-украинского конфликта — тогда отношения Европы с Россией начнутся с нуля. По словам политика, "мы уже пару лет обсуждаем, когда будет целесообразно наладить контакты, в том числе и на высоком уровне".

При этом президент России Владимир Путин заявил, что с действующими европейскими политическими элитами диалог маловероятен, хотя наша страна нацелена на коммуникацию. Российский лидер напомнил, что Москва уже выстраивает диалог с Вашингтоном, а также отметил, что это может произойти и с Европой – но не с нынешними политическими элитами.