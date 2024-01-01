Позиция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно отстранения российских сборных и клубов от соревнований в связи с проведением Россией спецоперации осталась неизменной. Такое заявление сделал в четверг, 12 февраля, глава УЕФА Александер Чеферин.

Чеферин отметил, что "мы следим за ситуацией каждый день", поскольку "мир так быстро меняется, что следить достаточно сложно". На данный момент Россия по-прежнему отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, однако "посмотрим, что будет в будущем".

В то же время УЕФА направил Российскому футбольному союзу (РФС) 9,4 миллиона евро в качестве солидарных выплат за сезон-2024/25. Как сообщается на официальном сайте организации, 2,5 миллиона евро поступят в рамках программы "Хет-трик" для инвестиций в футбольную инфраструктуру. 2,75 миллиона евро РФС получил как поощрение за успехи в этой программе. Еще 4,2 миллиона евро УЕФА выплатила за неучастие российских клубов в трех европейских клубных турнирах.

Ранее о возвращении россиян на международные турниры заговорили в ФИФА. В Кремле позитивно оценили соответствующее предложение президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, подчеркнув, что "никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более".

Однако Чеферин еще в апреле 2025 года заявил, что ограничения в отношении российской сборной и России будет отменены только по завершении боевых действий в рамках специальной военной операции. При этом он уклонился от ответа на вопрос об аналогичном отстранении Израиля за агрессию в секторе Газа.