Мощные взрывы гремели на территории Украины этой ночью. Целью атаки были энергетические объекты противника, работающие на нужды ВСУ. Кадры прилётов публикуют в местных соцсетях. Серия детонаций в Одессе - там поражена промышленная и портовая инфраструктура. Взрывы были зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Запорожье и Николаеве. Как отметили в Минобороны, это ответ на террористические удары радикалов по гражданским объектам по территории нашей страны. Сегодня в результате удара беспилотников в Волгоградской области ранены три человека, в том числе ребёнок. Повреждены автомобили и жилые здания. Наступление российских войск развивается на Донецком участке фронта. Наши подразделения артиллерии и беспилотной авиации перерезают линии снабжения украинских националистов. И пресекают попытки радикалов вырваться из Константиновки, все выезды из которой уже под контролем.

В хорошо защищённых и массивных ящиках - артиллерийские снаряды. Но не обычные, а высокоточные. "Краснополь". Их переносят с особой осторожностью. И снаряжают – так же. Вместе со взрывателем артиллеристы вводят параметры цели. И только тогда боеприпас готов к применению.

Боевая работа "Краснополями" - это всегда повышенная ответственность. Расчет самоходки хорошо знает - если сегодня привезли такие снаряды, значит разведка нашла на позициях противника какую-то важную цель. И ее надо уничтожить с первого же выстрела. Иначе уйдет. Или потеряет ценность. Если, например, это отряд диверсантов, то замешкаешься - и они просто растворятся в лесу.

Почти сразу после взлета дрон обнаруживает блиндаж. Подсвечивает точку удара. Проще говоря, показывает "Краснополю", куда лететь. И через минуты самоходка открывает огонь по этому квадрату. Расход всего два снаряда. Больше и не нужно. Оба легли точно.

Но за этими залпами не только уничтоженные объекты ВСУ. А еще и решение важнейшей тактической задачи. Сегодня российская артиллерия взяла под огневой контроль трассу Краматорск - Дружковка. То есть осада агломерации протяженностью почти в 50 километров началась с разрушения логистики. И идет вполне успешно.

Если в Краматорск с риском для жизни националисты еще и могут пробраться, то въезды или выезды из Константиновки окончательно перерезаны. Восточные районы города уверенно контролируют штурмовики. Северный и южный фланги блокированы. Константиновка, по сути, в полукольце. Подвалы и развалины в этом огневом мешке, где еще прячутся бандеровцы, находят и подрывают операторы барражирующих "Ланцетов".

География наступления на Славянско - Краматорскую агломерацию расширяется с каждым днем. Сегодня российские войска начали штурм укреплений ВСУ вокруг деревни Федоровка. И пробились в центральную часть поселка Никифоровка. Общая площадь территории, освобожденной от националистов, за последние дни превысила 25 квадратных километров.

Собственно, нарушенное снабжение ВСУ - это то, чего добиваются российские бойцы в Донбассе. Потому что голод и холод заставляют противника бросать позиции и бежать.