Суд арестовал открывшего стрельбу в Анапе студента

Суд заключил под стражу студента, открывшего стрельбу в техникуме Анапы, передает ТАСС.

Соучастник по делу тоже взят под арест до 11 апреля по обвинению в подстрекательстве.

Инцидент произошел 11 февраля. 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме Анапы. Погиб 55-летний охранник, еще два человека пострадали.

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям.

По версии следствия, ранее 17-летний студент рассказал другу о намерении напасть на учебное заведение. Тот всячески подталкивал товарища к преступлению.