Борисова высказалась о скандале вокруг полуголых фото Семенович: "Думать головой надо"

Анна Семенович оказалась в центре скандала. В Сеть слили пляжные фотографии певицы, на которых она предстала не в лучшей форме.

После публикации кадров на Анну обрушилась волна критики по поводу ее внешности. Семенович пришлось оправдываться, она уверяет, что снимки отредактированные, мол, на фото был заметно увеличен живот.

Скандал уже несколько дней бушует в соцсетях. Не смогла пройти мимо и Дана Борисова. Она призналась, что сама сталкивалась с похожей ситуацией, когда в Сеть попали ее личные фотографии, причем куда более откровенного характера. По словам Борисовой, она до сих пор испытывает сожаление из-за произошедшего.

"Мои ошибки в этом есть. В свое время я щедро и не задумываясь отправляла интимные снимки малознакомым людям", — поделилась Борисова с VOICE.

Недавно, как рассказала Дана, ее знакомой Алене Блин прислали видео "18+", на котором можно рассмотреть Борисову. Ведущая решила, что ролик новый, однако Дана пояснила, что записи уже несколько лет. "Она была уверена, что кадры совсем новые. Я объяснила, что ему уже несколько лет. Я не снимаю с себя вины за такие истории, нужно было думать головой", — сокрушается Борисова.

При этом Дана добавила, что ситуация могла обернуться куда серьезнее — например, привести к шантажу. По ее словам, в таком случае ей было бы крайне стыдно и тяжело пережить последствия.