ПВО перехватила 58 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 13 февраля

Силы противовоздушной обороны в ночь на 13 февраля отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В период с 23.00 мск 12 февраля до 7.00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Волгоградской области сбито 43 дрона ВСУ. Над Ростовской областью уничтожено 12 беспилотников, два БПЛА перехвачено над Курской областью, еще один дрон - над территорией Республики Крым.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о последствиях ночного налета. По его данным, в результате атаки повреждены частные домовладений в Волгограде и соседних населенных пунктах. В хуторе Ямы госпитализирован 12-летний мальчик, в Красноармейском районе Волгограда в больницы доставлены 18-летний юноша и женщина. В областном центре дроны упали в непосредственной близости от многоквартирных домов – повреждены припаркованные автомобили, в квартирах выбиты стекла. Также обломки беспилотников упали на территории нескольких предприятий города и области.