Великобритания передаст Украине еще партию вооружений, основу которой составят ракеты. Об этом заявил в четверг, 12 февраля, британский министр обороны Джон Хили.

Как пояснил политик, Лондон отправит киевскому режиму тысячу многоцелевых ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) и еще 1,2 тысячи обычных ракет для ПВО.

Хили подчеркнул, что 150 миллионов фунтов стерлингов выделено на перехватчики для украинской ПВО в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, "Список приоритетных требований Украины"). Еще 400 миллионов фунтов стерлингов ассигновано на поставку указанных ракет, сообщает РИА Новости.

Европа продолжает делать ставку на вооружение киевского режима — даже в ущерб благосостоянию собственного населения. Российские власти неоднократно предупреждали, что это не поможет переломить ход специальной военной операции.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания стремится добиться приостановки боевых действий, поскольку в это время из Украины "будут лепить "стального дикобраза". Это означает приведение киевского режима "в такую позицию, при которой они ни на что не будут соглашаться, при этом их будут подпирать союзники по НАТО".