ФАС разберется с резким подорожанием огурцов

Антимонопольщиков попросили разобраться с резким ростом цен на свежие огурцы в российских магазинах. За два месяца их стоимость подскочила в полтора раза.

Как пишут "Известия", депутаты Госдумы обратились в Федеральную антимонопольную службу, подчеркнув, что с декабря 2025 года по февраль 2026 года свежие огурцы подорожали, по разным данным, на 43-111%, хотя оптовая стоимость снизилась на 3%.

В пресс-службе ФАС подтвердили готовность к действиям в связи с резким повышением цен на огурцы. Служба уже обратилась к крупнейшим производителям по данному вопросу и изучает полученную информацию. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Эксперт рынка Юлия Амелькина заявила в комментарии "Газете.ру", что подорожание огурцов до 500-1000 рублей за килограмм объясняется кумулятивным эффектом сразу нескольких факторов. В условиях санкций потребности российского рынка обеспечивают отечественные производители и соседние страны, а местный климат не благоприятствует обилию огурцов зимой. Сыграла роль и погода, а также сокращение отгрузок из Казахстана из-за поломок оборудования у производителей.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин рассказал в комментарии агентству "Прайм", что цены на огурцы в России снизятся к началу марта, когда потеплеет и вырастет урожайность. Он предположил, что минимальная цена в 2026 году на огурцы будет зафиксирована в июле-августе на уровне 120-140 рублей за килограмм.