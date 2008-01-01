"Русскую Рапунцель" Руслану Коршунову убил Эпштейн? Заговорила подруга модели

Руслана Коршунова погибла в 2008 году за четыре дня до своего 21-летия. Тело девушки нашли под окнами ее пентхауса на Манхэттене.

Коршунова могла стать супермоделью, она покорила мировые подиумы и была лицом рекламной кампании парфюма Nina Ricci. Руслану называли "Русской Рапунцель" и говорили, что ее ждет большое будущее.

Никто не мог понять, почему модель покончила с собой. Возникали версии об убийстве. И только спустя почти 18 лет картина стала проясняться. Имя Русланы встречается в рассекреченных файлах Джеффри Эпштейна. Андрей Малахов, изучив новые данные, связался с подругой Русланы Евой Бехер, чтобы понять, что же произошло с моделью.

Приятельница Русланы уверена, что модель убили. "После того, как мы узнали о новых материалах и что она была на острове Эпштейна — с того момента я начала сопоставлять разные факты. Думаю, что искать правду нужно там, допрашивать людей, которые имеют отношение к этой истории", — заявила Ева.

Она считает, что Коршунову убили, чтобы та не рассказала правду. В 2008-м, когда полиция нашла модель мертвой, расследование провели не слишком обстоятельно. Хотя были подозрительные моменты.

"Она хотела с кем-то бороться, но я не понимала, с кем и зачем. Она жила с какой-то тайной, чтобы не подставлять себя и своих близких. Но то, что она изменилась после этой поездки — точно", — поделилась Ева.