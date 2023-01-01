Обновленную киностудию имени Горького уже вовсю обживают кинематографисты

Фантастически красивый, современный и долгожданный. Новый студийно-производственный комплекс в Валдайском проезде стал подарком для отечественного кинематографа. Здесь теперь в круглосуточном режиме кипит работа.

Новый комплекс студии Горького - это 10 высокотехнологичных съемочных павильонов с инфраструктурой полного производственного цикла. А ведь когда-то это была просто заброшенная территория. К счастью, в 2023-м легендарная киностудия перешла в собственность столицы, и правительство Москвы приняло решение о ее масштабной модернизации на двух площадках - на улице Эйзенштейна и в Валдайском проезде. В результате общая площадь киностудии увеличится более чем в два раза - до 100 тысяч квадратных метров.

"То, что удалось сделать благодаря Москве, благодаря правительству Москвы, благодаря развитию московского кино и Московского кинокластера, это просто невероятно. То есть это ощущение гордости за город, гордости за киноотрасль и за то, что теперь такая киностудия будущего есть в Москве", - отметила Юлиана Слащёва, генеральный директор киностудии Горького.

О студии шла речь на встрече Владимира Путина и Сергея Собянина.

"Владимир Владимирович, вы ставили задачу по развитию креативных индустрий. Сегодня креативные индустрии Москвы достигли уже одиннадцати процентов вклада в экономику – это информационные технологии, кино, видео, медиа и так далее. Такая уже серьезная экономика. Вы давали поручение студию Горького перестроить – заново, по сути дела, построить, реконструировать старое здание. Мы закончили эту работу, 56 тысяч новых площадей возвели. Думаю, сегодня они дооборудуются арендаторами и в течение месяца уже начнут полноценно работать. И страна получит "новую старую" студию с известным брендом, студию Горького", - рассказал мэр.

Оснащение студии Горького - самое современное. Лучшие камеры, лучшие специалисты. Потому возможности практически безграничны.

Основную часть захватывающей ленты о серфингистах "Большая волна" снимали на Камчатке. Условия там были непростые. Шторм, цунами, ураганный ветер. То, что снять не удалось, восполняют здесь и сейчас, в комфортных условиях нового павильона.

На студии Горького теперь действительно есть все. Вот она - Камчатка. На расстоянии вытянутой руки.

"Этот павильон чуть больше тысячи метров - почти тысяча сто квадратных метров. С виртуальным экраном, который дает нам возможность снимать практически любую натуру, любую страну, любые сложные локации на этом виртуальном экране", - показывает Юлиана Слащёва.

Каждый из 10 павильонов уникален благодаря идеальной шумоизоляции, оснащению и гигантским пространствам. Все - востребованы, загрузка - 100 %. Возводится фантастический город для фильма "Красная Шамбала". У его создателей новые возможности студии Горького вызывают искренний восторг.

"Мы сюда пришли, потому что это единственные в Москве павильоны, которые позволили нам воплотить наши высокотехнологичные декорации. Наши задумки. Только высота этих потолков - 22 метра - нам позволила все это здесь сконструировать, придумать, построить", - говорит Наталья Чепаева, продюсер производства кинокомпании "МИРФИЛЬМ".

Современные просмотровые залы, кафе, паркинг, уютные костюмерные с виртуальным подбором любых образов - везде активная жизнь. Популярные ведущие признаются: о таком комфорте в полутора сотнях гримерных можно было только мечтать.

"Это так важно, что позаботились о том большом количестве людей, которые даже не в кадре. Это всегда очень приятно. Поэтому, конечно, запуск такого мощного крутейшего студийного павильона - это огромный праздник для всей индустрии", - сказала Яна Чурикова.

Сотрудники киностудии не скрывают: они счастливы. Их новый дом - это исполнение мечты самых требовательных мастеров. Скоро завершится еще и ремонт на Эйзенштейна. Значит, будет много нового - кино, сериалов, телепроектов. Которые уже ждет благодарный зритель.