НАТО за диалог с Россией, но от поставок Киеву не отказывается: политические сводки 12 февраля

Москва открыта к диалогу с теми, кто готов внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта на Украине, заявили в российском МИДе. Там напомнили, что эта позиция неоднократно излагалась на самом высоком уровне. Генсек НАТО Марк Рютте неожиданно поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов в Россией. Об этом он заявил по завершении встречи в Брюсселе министров обороны Североатлантического альянса. На ней, в частности, рассматривался вопрос о закупках американского оружия для Киева.

Репортаж Елены Макаровой