Полиция Бельгии провела обыски в офисах Еврокомиссии в Брюсселе. Оперативные действия связаны с расследованием о махинациях в сделках с недвижимостью, сообщает Financial Times.

Под подозрением прошлый состав Еврокомиссии, говорится в материалах СМИ. В частности, следователей интересует фигура бывшего еврокомиссара по бюджету и управлению Йоханнеса Хана. В Европейской прокуратуре подробностей раскрывать не стали.

В декабре прошлого года полиция уже проводила обыски в зданиях Еврокомиссии. Тогда задержали три человека. В их числе была и экс-глава евродипломатии Федерика Могерини.