В преддверии отчета правительства в Государственной думе, который запланирован на конец февраля, глава кабмина Михаил Мишустин продолжил серию консультаций с парламентскими фракциями. 12 февраля прошли встреча с представителями партий ЛДПР и "Новые люди".

Михаил Мишустин отметил важную работу Комитета Госдумы по международным делам, который возглавляет председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Это и сфера межпарламентских контактов, и формирование отношений с дружественными странами, и принятие нормативных актов, укрепляющих позиции нашей страны.

Либерально-демократическая партия представлена в Госдуме всех созывов, известна целым рядом инициатив в сфере социальной политике. Сейчас речь идет о поддержке участников СВО.

Конкретные программы и инициативы обсудили и в ходе встречи с фракцией "Новые люди". Предложения касались развития науки, образования и здравоохранения, внедрения инновационных технологий, молодежного предпринимательства. Одна из востребованных норм была связана с интересами автолюбителей. Благодаря ее реализации удалось существенно увеличить размер выплат по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу.