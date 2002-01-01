Окружение канцлера ФРГ Фридриха Мерца встревожено слухами о возможном выдвижении прежнего председателя федерального правительства Ангелы Меркель на пост президента Германии.

Как пишет Bild, в Христианско-демократическом союзе, которым прежде руководила Меркель, активно поговаривают о планах экс-канцлера баллотироваться в президенты.

Предполагается, что выдвинуть кандидатуру Ангелы Меркель на президентских выборах могут "Зеленые", среди которых бывший канцлер по-прежнему популярна.

Это поставило бы Мерца в неловкое положение с учетом напряженных отношений между ним и экс-канцлером. Bild напоминает, что именно Меркель в 2002 году фактически вынудила будущего главу правительства временно оставить политику.

При этом экс-канцлер ФРГ жаловалась на засилье мужчин в политике. Меркель сетовала на то, что представители сильного пола доминируют в политической жизни Германии, тогда как прекрасный пол в правительстве представлен всего одним министром.

Тем временем нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц ищет напарника для руководства Евросоюзом — и это, вопреки ожиданиям многих, не президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за разногласий по использованию подсанкционных российских активов Мерц предпочел подыскать Макрону замену.