В Кремле объяснили, как воспитывать детей

Воспитывать детей необходимо на примерах героев специальной военной операции. Об этом заявил в четверг, 12 февраля, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "воспитание возможно только на примерах". Новиков напомнил, что мы живем в уникальное время, потому что "эти примеры живьем ходят среди нас — герои специальной операции".

В частности, политик назвал председателя правления "Движения первых" Артура Орлова, начальника главного штаба Юнармии Владислава Головина, а также командира центра "ВОИН" Андраника Гаспаряна, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ключевым вопросом является воспитание подрастающего поколения на основе непреходящих духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности. Это безусловный приоритет российских властей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал активно привлекать участников спецоперации к воспитанию подрастающего поколения. Политик напомнил, что в советские годы в школах вели занятия многие бывшие фронтовики, которые серьезно повлияли на детское мировоззрение. Поэтому и сейчас "хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель".