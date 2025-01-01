Стало известно, как поступят с телом альпинистки Наговицыной

Наталья Наговицина погибла, исполнив свою мечту. Альпинистка покорила пик Победы, но возвращаясь в базовый лагерь, она сломала ногу. Трагедия произошла 12 августа 2025 года. Из-за травмы Наталья застряла на высоте более 7000 метров.

Через несколько суток к россиянке пришли двое иностранных альпинистов, мужчины пытались спасти Наталью, но не смогли. Оставив ей воду и еду, спортсмены ушли в лагерь, чтобы вернуться через сутки. Однако при повторной попытке помочь коллеге, один из альпинистов погиб. 2 сентября операция по спасению официально была прекращена из-за сложных погодных условий, угрожавших жизни поисковиков.

Судьба тела альпинистки несколько месяцев оставалась неизвестной. Однако 12 февраля МЧС Киргизии выступило с заявлением. Спасатели готовы помочь с эвакуацией останков Натальи Наговицыной, если будет организована поисковая операция с участием профессионалов.

Работы в районе предполагаемого местонахождения альпинистки начнут летом, сейчас погодные условия не позволяют находиться на вершине даже подготовленным поисковикам. В мировой практике альпинизма еще не было случаев спуска тел погибших с пика Победы.

"Тем не менее в случае организации поисковой операции с привлечением специализированных альпинистов-высотников Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики выражает готовность оказать всестороннее содействие в пределах своей компетенции", — сообщили "Абзацу" в пресс-службе ведомства.