Срок уплаты утильсбора в России перенесли на декабрь

Правительство России приняло решение отсрочить уплату утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов. Об этом рассказали в четверг, 12 февраля, в Министерстве промышленности и торговли.

Утильсбор — это разовый платеж, который вносят производители при выпуске автомобиля и импортеры — при ввозе машин в Россию. С 1 января 2026 года утильсбор проиндексировали в связи с новой методикой расчета. Как отмечал "Коммерсантъ", это стало одним из драйвером роста цен на автомобили на российском рынке. Эксперты предполагали, что новые легковые автомобили подорожают на 2-10%, а подержанные — примерно на 5%.

Однако Минпромторг объявил, что срок уплаты утилизационного сбора переносится на декабрь 2026 года, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2025 года, анонсируя изменения в утилизационном сборе, в кабмине уверяли, что резких скачков цен на машины не будет с учетом принятых мер. Так, льготы сохранили на ввоз иномарок для собственных нужд и автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил — это более 80% всего автопарка России.