Политолог Орлов: Макрон стремится к переговорам с Россией

Что можно ожидать от предстоящей в Мюнхене международной конференции по безопасности? Не выйдут ли разногласия Европы и США на первый план, оттеснив украинскую тему? Какие проблемы безопасности будут вынесены на рассмотрение и будет ли польза от дискуссии, если в ней не участвует Россия?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с гендиректором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым.

"Макрон дает немало сигналов, что Франция стремится к переговорам в том или ином формате с Россией. Это должен быть политик, который обладает серьезным политическим весом", - отметил он.

