Сельскохозяйственная и пищевая инспекция Чехии внесла в реестр небезопасных продуктов куриное мясо с Украины. В этом продукте нашли опасные бактерии.

Как уточняет SHOT, пробы брали на протяжении нескольких лет в точках крупной сети супермаркетов Tesco. Лаборатории регулярно обнаруживали возбудителей сальмонеллеза.

Украинского производителя штрафовали за опасную курятину, однако поставки этого продукта не прекратились. Поскольку последняя партия, допущенная на европейский рынок, имеет срок годности до 12 мая, не исключено, что зараженное сальмонеллой мясо птицы все еще хранится в холодильниках жителей Евросоюза и грозит им серьезными последствиями.

Примечательно, что сведения об опасной курятине в Европе от украинского поставщика появились одновременно с массовым отравлением депутатов Верховной рады. Один из парламентариев рассказал, что голосование было сорвано неявкой народных избранников, которые отравились чем-то в местной столовой.

После этого в аппарате Рады сообщили, что проводится исследование, опрашиваются депутаты и отбираются образцы специалистами санитарно-эпидемиологической службы. По предварительным данным, нардепов скосила ротавирусная или иная острая кишечная инфекция.

Тем временем в Европе предупредили, что Старому Свету угрожает устойчивая к лечению антибиотиками супербактерия из-за конфликта на Украине. По результатам исследования Сумского государственного университета, 85% инфекций у обследованных раненых украинских солдат оказались устойчивы ко многим типам антибиотиков.