Лишившаяся волос из-за химиотерапии Маргарита Симоньян впервые вышла в свет без парика

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября прошлого года сердце режиссера перестало биться. Он умер в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Вскоре после похорон мужа журналистка столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Симоньян уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего. Сейчас Маргарита проходит лучевую терапию, и это испытание дается ей непросто.

И дело не в том, что Маргарита лишилась волос, к этой проблеме она подходит философски и даже решила не носить парик. Гораздо хуже для журналистки то, что у нее нет сил на любимую работу.

Впрочем, телеведущая не собирается сидеть дома. Как только ей становится чуть лучше, Маргарита работает. Сегодня Симоньян и вовсе смогла отправиться в командировку. Она прибыла в мэрию Краснодара, где получила почетную награду. На сцену журналистка вышла без парика.

"Много было в моей жизни наград, и я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как получив эту награду и это удостоверение. Такой настоянной на ностальгии чистой радости, как сейчас, по поводу того, что городская дума и мэрия Краснодара приняли решение — что я теперь почетная гражданка моего родного города — такой радости, чистой, светлой, ностальгичной, я, конечно, не испытывала", — поделилась Симоньян радостью в своем Telegram-канале.

Поклонники в комментариях поздравили Маргариту. Народ отметил, что награда действительно заслуженная. "Достойнейшая из достойных! Маргарита, заслуженно!"; "Храбрая женщина. Восхищаюсь вами"; "Скорейшего выздоровления и полного восстановления вам!" — пожелали журналистке ее подписчики.

