Захарова поставила генсеку НАТО неутешительный диагноз

Проблема генерального секретаря НАТО Марка Рютте уже описана в научной литературе. Такое заявление сделала в четверг, 12 февраля, представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница, которую цитирует РИА Новости, отреагировала на заверения Рютте в том, что он якобы не следит за высказываниями представителей российского руководства, в том числе министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Захарова, ссылаясь на научные публикации, охарактеризовала состояние генсека НАТО как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение.

Для этого состояния, как уточнила представитель МИД России, характерно снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревожность и иррациональное поведение, а также снижение работоспособности.

Ранее Рютте попытался съязвить в адрес президента России Владимира Путина, пренебрежительно высказавшись о его публичных выступлениях. В Кремле при этом уже подчеркивали, что подобный непрофессионализм — это "неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей" нашего времени.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий тем временем посоветовал Марку Рютту быть осмотрительнее в высказываниях в адрес ядерной державы. Российский парламентарий назвал провокацией и словесной эскалацией заявление генсека НАТО о "сокрушительном ответе" в случае блокады Россией Сувалкского коридора, сообщает ТАСС.