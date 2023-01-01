Россия изучает вариант возвращения к долларовым расчетам с Соединенными Штатами в рамках обсуждаемого экономического партнерства. Об этом пишут западные средства массовой информации, ссылаясь на некий документ.

Как уточняет Bloomberg, согласие Москвы вернуться к долларовым расчетам является одним из пяти пунктов меморандума, проект которого стоит на повестке. В частности, такую схему могут применять для операций с российскими энергоносителями.

Это означало бы "ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе", утверждает агентство.

Однако российские власти не подтверждали достоверность сведений о таком обсуждении.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не проводит намеренную политику дедолларизации — нас вынудили отказаться от доллара. Он заявил, что Соединенные Штаты пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к собственной валюте.

После саммита БРИКС в 2023 году китайские журналисты провозгласили начало новой эпохи в развитии международных валютных отношений. Стремление к формированию более толерантного и равноправного экономического ландшафта свидетельствует, что страны с формирующейся рыночной экономикой придерживаются общих взглядов, писали средства массовой информации в КНР.