Раскритиковавшей Кадышеву Куртуковой пришлось оправдываться

Татьяна Куртукова, исполнительница хита "Матушка-земля", в недавнем интервью пристыдила Надежду Кадышеву. Артистка заявила, что ансамбль "Золотое кольцо" выступает под фонограмму.

"Они не работают вживую. Голосов живых там нет. Люди знают эти песни на каком-то уровне, их уже никуда не денешь. И они идут за настроением, за этими песнями", — уверена Куртукова.

Более того, артистка отметила, что зря Надежда Никитична отдает большую часть песен сыну. Григорий не нравится публике, и это не лучшим образом сказывается на коллективе. "Я знаю, что очень большую часть концерта занимает ее сын. Это вызывает у зрителей много вопросов. Меня это несколько печалит. Сольный концерт… Ну как, ну как не петь на своем сольном концерте вживую?" — рассуждала Куртукова.

Поклонники Кадышевой опешили от таких обвинений. Народ считает, что Татьяна должна была выражаться корректнее хотя бы из уважения к возрасту и опыту Надежды Никитичны. В Сети поднялась такая волна возмущения, что Куртуковой пришлось оправдываться.

"Указания из ряда: „не стоило“ касаться той или иной темы, „сначала вот дорасти“, „сгладить углы“ или вовсе промолчать, — я воспринимаю как непонимание самой природы такого диалога. Если моя позиция и тон вызывают раздражение или несогласие — прекрасно", — заявила певица изданию "Звездач".

При этом Татьяна уверяет, что хейт ее не пугает, и даже напротив. Куртукова отметила, что ее слова работают, так как заставляют людей задуматься.

