Россияне смогут заселиться в отель по водительским правам и биометрии

Граждане РФ с 1 апреля смогут использовать водительское удостоверение, биометрию или "Госуслуги", чтобы заселиться в отели. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

По его словам, такая мера будет действовать до марта 2032 года. Она позволит повысить качество услуг, снизит конфликтные случаи и повысит доверие к российскому гостиничному сектору, подчеркнул депутат.

Для детей также придумали упрощенную систему — они смогут заселиться с учетом их возраста. Россияне до 14 лет могут предъявить свидетельство о рождении и согласие родителей или сопровождающего лица. Подростки от 14 до 18 лет могут показать личные документы, в том числе с использованием цифровых сервисов — биометрии или портала "Госуслуги", при наличии нотариального согласия от родителей.