Трое детей погибли из-за пожара в квартире во Владивостоке

Пожар в квартире многоэтажного дома произошел во Владивостоке. В результате погибли трое детей, они отравились угарным газом, сообщили в местном СК 12 февраля.

По сообщениям местных СМИ, ребенок поджег зажигалкой кровать родителей, огонь быстро распространился по квартире. Пожарные службы не смогли быстро добраться до места из-за припаркованных во дворе машин, заявили в МЧС России.

Во время пожара родителей в квартире не было. Как сообщает источник РИА Новости, они пошли на спортивные занятия. СК возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум и более лицам.