В Шанхае дорога рухнула в воронку: впечатляющие кадры

Впечатляющие кадры масштабного обрушения дорожного полотна в китайском Шанхае. Инцидент произошел на перекрестке рядом с объектом, который ещё не успели сдать в эксплуатацию.

Огромный пласт асфальта неожиданно провалился, а вместе с ним в воронку рухнула и временная техническая постройка. Как стало известно, инцидент произошёл в границах проведения инженерных изысканий.

Чтобы избежать утечки и предотвратить дальнейшее осыпание грунта под транспортной развязкой, на место прибыли все экстренные службы.