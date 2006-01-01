Внешний долг России превысил $60 млрд

Государственный внешний долг России впервые за 20 лет превысил 60 миллиардов долларов.

по состоянию на 1 февраля 2026 года он составил 61,97 миллиарда долларов, следует из данных Минфина. Это максимальный уровень с 2006 года – тогда показатель достиг 76,5 миллиарда долларов. В 2007-м он снизился до 52 миллиардов долларов и затем не превышал отметку в 60 миллиардов долларов.

В свою очередь Банк России оценил совокупный внешний долг России в 319,8 миллиарда долларов. Это объясняется укреплением рубля и привлечением компаниями дополнительного долгового финансирования.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что государственный долг России - один из самых низких в мире - он составляет менее 20% ВВП.