Россия пожаловалась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных

Россия обратилась к верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств из-за нарушения прав русскоязычных жителей Латвии.

Сообщил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев. Официальная Рига должна проявить здравый смысл.

"За последние годы в Латвии и Эстонии привыкли к тому, что серьезной критики со стороны международных организаций нет и все можно списывать на "российскую пропаганду", - сказал он.

В октябре 2025 года Латвия депортировала более 800 россиян на основании того, что они не смогли сдать экзамен по латышскому языку.