Семья альпинистки Наговицыной не пыталась признать ее погибшей

Родственники пропавшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной не направляли заявления о признании ее погибшей.

Киргизские судебные органы не получали соответствующего заявления, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов. Проводят ли какие-либо процессуальные действия российские судебные инстанции, посольству неизвестно.

"В случае обращения сына альпинстки к нам по этому вопросу готовы оказать необходимое содействие", сказал дипломат.

47-летняя альпинистка Наталья Наговицына в составе группы совершила восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня. 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Она не могла передвигаться и лежала на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров.

Наговицыну пытались спасли военные Киргизии, но не удалось - из-за сильной турбулентности вертолет Минобороны совершил жесткую посадку, а находившиеся на борту получили травмы. Последующие попытки спасти альпинистку были отложены из-за непогоды. Наговицыну пытался спасти итальянский альпинист Лука Синигалья. Он получил обморожение правой руки и впоследствии скончался от отека мозга.

23 августа МЧС Киргизии сочло альпинистку без вести пропавшей, операцию по спасению прекратили. Тело Наговициной смогут найти только летом 2026 года, отметил ранее президент Федерации альпинизма и скалолазания Киргизии Эдуард Кубатов.