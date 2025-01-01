В США предсказали отказ Трампа от участия в урегулировании на Украине

Активность президента США в урегулировании конфликта на Украине иссякнет в ближайшие несколько недель. Дональд Трамп может отказаться от посредничества своей администрации в переговорах Киева с Москвой по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс, пишет журнал The Atlantic.

Промежуточные выборы в США намечены на 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей, и оппозиционная Трампу Демократическая партия попытается вернуть контроль над Конгрессом.

Издание отмечает: с тех пор, как Зеленский в феврале 2025 года вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете, украинцы изо всех сил пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Теперь же они чувствуют, что время на исходе. Предвыборная кампания в ближайшие недели будет поглощать все больше внимания американского лидера. Он решит, что переговоры стали для него политическим проигрышем – и уйдет, возложив вину за провал дипломатии на неуступчивость сторон.