Связка сосисок на руке, второй подбородок, советский халат: Семенович показала, как выглядит дома

На днях в Сети распространилось видео, на котором Анна Семенович и ее избранник запечатлены на пляже. Мужчина предстал в плавательных шортах, певица - в раздельном купальнике. Ролик явно сняли исподтишка, так, чтобы певица и ее возлюбленный не заметили. На кадрах Семенович предстала во весь рост, в ракурсе, который обычно сама певица не демонстрирует.

Разразилась шумиха. В основном общественность расстроилась из-за того, что от прежней стройности Анны, по их мнению, не осталось и следа. Другие предположили, что артистка просто позволила себе расслабиться в отпуске. Третьи напомнили, что не в красоте счастье.

Не осталась в стороне и сама Анна Семенович. Певица заявила, что это все происки недоброжелателей, а видео сфабриковано. Кроме того, она призналась, что ей очень обидно и неприятно. Однако позднее чувство юмора все же взяло верх, и на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анна выложила кадры, на которых представлена располневшей, в советском халате, с несколькими подбородками и связкой сосисок в руке.

"Пока агенты-сплетники не слили, решила сама выложить видео, как я на самом деле выгляжу дома", - написала певица. В комментариях многочисленные подписчики по достоинству оценили чувство юмора Семенович, посмеялись и рассыпались в комплиментах.

