Кеннеди-младший: не боюсь микробов, потому что нюхал кокаин с сидений унитазов

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший назвал причину своего бесстрашия перед микробами – в юности он нюхал кокаин* с сидения унитаза.

Угроза вирусов не страшна, так как он привык к опасности заражения, сообщил глава американского Минздрава в подкасте у Тео Вона.

"Я не боюсь микробов. Знаете, я раньше нюхал кокаин с сидений унитазов. И я знаю, что эта болезнь убьет меня, если я не буду ее лечить", - сказал он.

Кеннеди-младший отметил, что ежедневные встречи групп взаимопомощи для борьбы с зависимостью стали важнейшим аспектом его выздоровления.

* - Употребление наркотиков вредит вашему здоровью. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность согласно статья 228 УК РФ.